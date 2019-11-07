Пресс-секретарь прокомментировал сообщения о выступлении Кадырова

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Пресс-секретарь президента Чечни Альви Каримов прокомментировал сообщения о выступлении главы республики Рамзана Кадырова на встрече с правительством.

Как сообщает Интерфакс, ранее BBC опубликовала видео с Кадыровым, которое сопроводили титры на русском языке. По сообщению издания, президент республики якобы призвал наказывать, в том числе «убивая, сажая, пугая», тех, кто «нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами».

«Я нисколько не удивился, прочитав пасквиль BBC. По-другому они не могут. Не помню ни одного случая, чтобы BBC или иные СМИ Великобритании, Франции, Германии или США объективно написали что-нибудь о событиях в Чечне», — сказал агентству Каримов.

Он отметил, что «в ход идёт всё — от подтасовок до откровенной клеветы».

«Переводчик телерадиовещательной корпорации знает чеченский язык так же хорошо, как я владею таитянским... Слова о том, что в республике наведём порядок, остановим тех, кто раздувает вражду, сеет ложь, восприняты этими «доброжелателями» так, как им этого хотелось бы», — заявил пресс-секретарь главы Чечни.

Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время общения с журналистами, он не видел оригинала речи выступления Кадырова, а считать за первоисточник материал СМИ нельзя.

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