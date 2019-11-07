В Челябинской области предупредили о штормовом ветре

В Челябинской области сообщили о штормовом ветре и гололёде, передаёт URA.RU.

«Ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде дождя и мокрого снега, в горах умеренные, ночью и днём в горах гололёдные явления. Ветер ночью с порывами 18–23 м/с, днем — 15–20 м/с», — сообщили в пресс-службе ФКУ УпрДор «Южный Урал».

В связи с неблагоприятными погодными условиями вводится круглосуточное патрулирование на дорогах, а водителям советуют принять меры предосторожности.

Рекомендуется быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не мешать работе спецтехники, задействованной на очистке автодороги.

Ранее Камчатский противолавинный центр предупредил об опасности схода лавин в ряде районов Камчатского края.