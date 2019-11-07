Роскомнадзор отреагировал на сообщения об утечке в Instagram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство направило группе компаний Facebook запрос в связи с сообщениями об утечке данных пользователей принадлежащей ей соцсети Instagram. Об этом сообщает РИА Новости.

«Безусловно, мы это сообщение видели. Мы, как и положено регулирующему органу, соответствующий запрос в группу компаний Facebook отправили, ответа пока не получили, но и регламентные сроки пока не истекли», — сказал он.

Жаров добавил, что ни одной жалобы со стороны российских пользователей Instagram в ведомство не поступало.

«Поэтому подтвердить или опровергнуть, затронуты ли интересы конкретных пользователей, мы не можем», — сказал он.

В конце октября газета «Известия» со ссылкой на информацию компании DeviceLock заявила о крупной международной утечке персональных данных в Instagram. Отмечалось, что мошенники выставили на продажу базу данных из 20 млн аккаунтов. При этом 20 тыс. записей оказались в открытом доступе.