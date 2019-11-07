Пост RT о «либеральных СМИ» и пост Симоньян про Навального — в числе самых цитируемых Telegram-публикаций недели

Стали известны самые цитируемые Telegram-публикации недели. Как отметили в Telegram Analytics, в рейтинг вошли посты, собравшие наибольшее количество репостов за прошедшую неделю.

В список самых цитируемых Telegram-публикаций недели (28.10.2019—03.11.2019) вошёл, в частности, пост RT о «либеральных СМИ».

Так, в публикации приводились выдержки цитат из статьи: «Писать можно только то, что позволит начальство», «Мои представления были иллюзорными, на самом деле стремиться тут не к чему», «Наши читатели — это так называемая демшиза», «Чем меньше делаешь, тем больше вероятность, что с тобой продлят контракт».



«RT пообщался с сотрудниками «либеральных» СМИ. Чему можно научиться на телеканале «Дождь»? О чём нельзя писать журналистам «Медузы»? Кто читает материалы «Радио Свобода»? Есть ли демократия в журнале The New Times? Читайте в материале RT», — говорилось в посте.

В рейтинг также вошёл пост главного редактора RT Маргариты Симоньян, в котором она комментирует видео RT с ответом Алексею Навальному, заявившему, что телеканал никто не смотрит.

«Интересно, если я выложу здесь ролик со словом ******** [обманщик], меня забанит РКН? Или если он уже забанил всю телегу целиком, то за одного конкретного ******** [обманщика] ничего не будет?» — написала Симоньян, прикрепив к посту ссылку на ролик.

Отмечается, что в рейтинг не вошли рекламные публикации и публикации с накрученными репостами. Остаются только самые интересные посты, получившие широкий резонанс в Telegram.