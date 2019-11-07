Роскачество рассказало, как правильно выбирать пуховик
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Основным критерием считается соотношение пуха и пера в наполнителе. При большой доле пера куртка станет менее тёплой и более тяжёлой.
Важным фактором названа и многослойность материала, правильная простёжка.
Также нужно обращать внимание на мембранные свойства верхнего слоя пуховика. Ткань не должна пропускать воду и ветер снаружи и должна отводить воздух и пар изнутри.
«Ещё один важный фактор выбора верхней одежды — удобство носки. Куртка не должна стеснять движения, иначе это приведёт к поломке фурнитуры и натяжению швов», — уточнили в Роскачестве.
Ранее, как сообщало ФАН, Роскачество отчиталось о результатах проверки микроволновых печей.