Роскачество рассказало, как правильно выбирать пуховик

Эксперты Роскачества рассказали, как правильно выбирать пуховик, сообщает «Реальное время».

Основным критерием считается соотношение пуха и пера в наполнителе. При большой доле пера куртка станет менее тёплой и более тяжёлой.

Важным фактором названа и многослойность материала, правильная простёжка.

Также нужно обращать внимание на мембранные свойства верхнего слоя пуховика. Ткань не должна пропускать воду и ветер снаружи и должна отводить воздух и пар изнутри.

«Ещё один важный фактор выбора верхней одежды — удобство носки. Куртка не должна стеснять движения, иначе это приведёт к поломке фурнитуры и натяжению швов», — уточнили в Роскачестве.

Ранее, как сообщало ФАН, Роскачество отчиталось о результатах проверки микроволновых печей.