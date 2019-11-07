В Госдуме предложили оборудовать автобусы и троллейбусы тревожной кнопкой

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Член комитета Госдумы по транспорту Александр Васильев в беседе с «Парламентской газетой» рассказал, что планирует направить властям регионов предложение об установке в пассажирском транспорте тревожной сигнализации с выводом на пульт дежурного офицера ближайшего подразделения Росгвардии.
В Госдуме предложили оборудовать автобусы и троллейбусы тревожной кнопкой
  • © duma.gov.ru

По мнению парламентария, установка тревожной сигнализации позволит обеспечить безопасность граждан и сохранность имущества. Он пообещал, что в ближайшее время направит во все субъекты Федерации письма с предложением присоединиться к проекту.

Депутат напомнил, что в конце октября пилотный проект централизованной охраны правопорядка на пассажирском транспорте силами подразделений вневедомственной охраны Росгвардии стартовал в Севастополе. К пункту централизованного наблюдения было подключено 245 автобусов и троллейбусов города. По словам Васильева, эксперимент доказал свою эффективность.

«Такой опыт надо тиражировать по всем регионам», — подчеркнул депутат.

Тревожные кнопки уже предусмотрены во многих автобусах, однако они не заведены на пульты Росгвардии. После подключения водитель сможет в экстренной ситуации нажать кнопку на устройстве, а навигационное оборудование в автоматическом режиме определит его координаты и через каналы GPRS/SMS передаст сигнал тревоги на пульт дежурному офицеру ближайшего подразделения вневедомственной охраны.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице введут специальную систему безопасности для машинистов МЦД.

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