СМИ: Городские квартиры в Крыму подорожали на 9,3% за два года

Городские квартиры в Крыму подорожали на 9,3% за два года, до 83 тыс. рублей за кв. м, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные «Авито Недвижимость».

Наибольший рост зафиксирован у новостроек — на 12,3%, до 90,6 тыс. рублей.

Цены на вторичном рынке увеличились на 7,3% — до 76,5 тыc. рублей.

По словам экспертов, в целом положительная динамика цен отвечает общероссийской.

Из крымских квартир больше всего подорожали квартиры в Феодосии — на 22,7%. В III квартале 2017 года там можно было приобрести жильё по цене 54,4 тыс. рублей за кв. м, а в этом году — за 66,7 тыс. рублей.

Ранее онлайн-газета «Реальное время» сообщала, что Татарстан стал лидером Приволжского федерального округа по объёмам строительства и занял шестое место в России, уступив Москве, Санкт-Петербургу, Московской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам.