Российский паром сел на мель около Стокгольма

Российский паром «Принцесса Анастасия» сел на мель около Стокгольма, на борту находится около тысячи человек, пострадавших нет.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что паром взяли на буксир и транспортируют в один из портов шведской столицы.

«Судно буксируется обратно в порт», — рассказала пресс-секретарь Государственного управления судоходства Швеции Эмили Бойд.

Также сообщается, что судно село на мель по причине отключения электричества на борту.

25 марта 2018 года пассажирский паром, на борту которого находилось 192 человека, сел на мель на юго-западном побережье Южной Кореи.