В Кремле прокомментировали слова Путина о бакалавриате и магистратуре

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента России Владимира Путина о целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру.

Ранее в ходе заседания Совета по русскому языку Путин задался вопросами, насколько эффективна такая система при подготовке преподавателей русского языка и следует ли вернуться к пятилетнему обучению, как это было раньше.

При этом он добавил, что система с бакалавриатом и магистратурой подходит для некоторых технических специальностей.

«Это же было в контексте определённых профессий, определённых ситуаций», — отметил Песков.

Он подчеркнул, что в данной ситуации «не надо ничего трактовать, здесь надо просто перечитать слова Путина, они все есть на сайте» Кремля.