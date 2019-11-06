В Москомархитектуре рассказали об оформлении второй станции Коммунарской линии метро

Короткая ссылка
В Москомархитектуре сообщили, как будет выглядеть вторая станция Коммунарской линии Московского метрополитена.
В Москомархитектуре рассказали об оформлении второй станции Коммунарской линии метро
  • © Москомархитектура

Вторую станцию Коммунарской линии столичного метро, которая пока не имеет утверждённого названия, планируют выполнить в стиле супрематизм и отделать глянцевыми и матовыми поверхностями, пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.

Как отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, в оформлении станции проектировщики решили чередовать глянцевые и матовые поверхности тёмных и ярких цветов. 

«В результате мы получаем образ, отсылающий к школе супрематизма, а начищенные до блеска вставки и колонны добавляют современного прочтения», — цитирует пресс-служба слова Кузнецова.

Отмечается также, что проект станции предполагает два подземных вестибюля с выходами на автодорогу.

Всего в рамках Коммунарской линии метро, длина которой превысит 30 км, построят 16 станций. Ветка будет связана с тремя другими линиями столичной подземки, а также с Московским центральным кольцом.

Ранее НСН сообщала, что Некрасовскую линию метро планируют достроить в декабре 2019 года. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить