В Москомархитектуре рассказали об оформлении второй станции Коммунарской линии метро
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Вторую станцию Коммунарской линии столичного метро, которая пока не имеет утверждённого названия, планируют выполнить в стиле супрематизм и отделать глянцевыми и матовыми поверхностями, пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.
Как отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, в оформлении станции проектировщики решили чередовать глянцевые и матовые поверхности тёмных и ярких цветов.
«В результате мы получаем образ, отсылающий к школе супрематизма, а начищенные до блеска вставки и колонны добавляют современного прочтения», — цитирует пресс-служба слова Кузнецова.
Отмечается также, что проект станции предполагает два подземных вестибюля с выходами на автодорогу.
Всего в рамках Коммунарской линии метро, длина которой превысит 30 км, построят 16 станций. Ветка будет связана с тремя другими линиями столичной подземки, а также с Московским центральным кольцом.
Ранее НСН сообщала, что Некрасовскую линию метро планируют достроить в декабре 2019 года.