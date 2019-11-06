В Москомархитектуре рассказали об оформлении второй станции Коммунарской линии метро

В Москомархитектуре сообщили, как будет выглядеть вторая станция Коммунарской линии Московского метрополитена.

Вторую станцию Коммунарской линии столичного метро, которая пока не имеет утверждённого названия, планируют выполнить в стиле супрематизм и отделать глянцевыми и матовыми поверхностями, пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.

Как отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, в оформлении станции проектировщики решили чередовать глянцевые и матовые поверхности тёмных и ярких цветов.

«В результате мы получаем образ, отсылающий к школе супрематизма, а начищенные до блеска вставки и колонны добавляют современного прочтения», — цитирует пресс-служба слова Кузнецова.

Отмечается также, что проект станции предполагает два подземных вестибюля с выходами на автодорогу.

Всего в рамках Коммунарской линии метро, длина которой превысит 30 км, построят 16 станций. Ветка будет связана с тремя другими линиями столичной подземки, а также с Московским центральным кольцом.

Ранее НСН сообщала, что Некрасовскую линию метро планируют достроить в декабре 2019 года.