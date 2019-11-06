Эксперт оценил предложение блокировать сотовую связь в российских тюрьмах

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Правозащитник, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы IV созыва Иван Мельников в беседе с газетой «Известия» оценил предложение блокировать сотовую связь в российских тюрьмах.
Эксперт оценил предложение блокировать сотовую связь в российских тюрьмах
  • Pixabay

Как напомнил эксперт, на данный момент в тюрьмах запрещено пользоваться мобильными телефонами, но нередко заключённые умудряются нелегально раздобыть гаджеты и использовать их в том числе в мошеннических целях.

«К нам неоднократно поступали обращения, что у родственников заключённых соседи по камере вымогают деньги посредством мобильной связи», — заявил он.

По его мнению, глушение может помочь бороться с преступлениями, однако нужен комплексный подход.

Мельников также предложил организовать на базе комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рабочую группу по доработке инициативы.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев в беседе с ФАН прокомментировал предложение блокировать сотовую связь в российских тюрьмах.

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