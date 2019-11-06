В Подмосковье пройдёт региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
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В соревнования по профессиональному мастерству, в которых примут участие более 870 студентов региона, а также школьники от 12 до 14 лет, включены шесть блоков профессий: строительная сфера, информационные и коммуникационные технологии, творчество и дизайн, промышленное производство, сфера услуг, обслуживание гражданского транспорта.
Чемпионат стартует 11 ноября и проводится при поддержке правительства Московской области и регионального Министерства образования.