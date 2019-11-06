В Подмосковье пройдёт региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

Короткая ссылка
В Московской области пройдёт VI Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), сообщает телеканал «360».
В Подмосковье пройдёт региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
  • © worldskillsrussia
  • Instagram

В соревнования по профессиональному мастерству, в которых примут участие более 870 студентов региона, а также школьники от 12 до 14 лет, включены шесть блоков профессий: строительная сфера, информационные и коммуникационные технологии, творчество и дизайн, промышленное производство, сфера услуг, обслуживание гражданского транспорта. 

Чемпионат стартует 11 ноября и проводится при поддержке правительства Московской области и регионального Министерства образования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить