В Москве пройдут бесплатные лекции для предпринимателей

Бизнес-акселератор для предприятий в сфере услуг стартовал в столице, передаёт «Вечерняя Москва».

В течение шести недель владельцы бизнеса смогут посетить бесплатные занятия, посвящённые сфере туризма, общественному питанию, дошкольному образованию и бьюти-индустрии.

Лекции, вебинары и консультации пройдут на площадке Фонда развития интернет-инициатив и будут интересны как начинающим, так и опытным бизнесменам, уточняется на сайте мэра столицы.

По словам заместителя руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Александра Исаевича, обратная связь очень помогает городу в поддержке бизнеса, а такие мероприятия усиливают эту связь.