В Москве пройдут бесплатные лекции для предпринимателей

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Бизнес-акселератор для предприятий в сфере услуг стартовал в столице, передаёт «Вечерняя Москва».
В Москве пройдут бесплатные лекции для предпринимателей
  • ©mos.ru

В течение шести недель владельцы бизнеса смогут посетить бесплатные занятия, посвящённые сфере туризма, общественному питанию, дошкольному образованию и бьюти-индустрии.

Лекции, вебинары и консультации пройдут на площадке Фонда развития интернет-инициатив и будут интересны как начинающим, так и опытным бизнесменам, уточняется на сайте мэра столицы. 

По словам заместителя руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Александра Исаевича, обратная связь очень помогает городу в поддержке бизнеса, а такие мероприятия усиливают эту связь. 

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