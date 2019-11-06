Названы лучшие вузы Татарстана по итогам приёмной кампании 2019 года

Высшая школа экономики и компания «Яндекс» при участии Минобрнауки России и Рособрнадзора оценили качество приёма в отечественные вузы, в том числе в Татарстане. Об этом сообщает «Реальное время».

По результатам среднего балла ЕГЭ зачисленных на платные места в 2019 году в республике лидируют Казанский государственный медицинский университет, Казанский федеральный университет и Казанский инновационный университет.

Всего в списке 12 образовательных учреждений.

Ранее ректор МГТУ имени Баумана Анатолий Александров в беседе с Nation News оценил попадание 25 вузов России в рейтинг лучших в мире по версии британской компании Quacquarelli Symonds.