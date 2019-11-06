Названы лучшие вузы Татарстана по итогам приёмной кампании 2019 года

Короткая ссылка
Высшая школа экономики и компания «Яндекс» при участии Минобрнауки России и Рособрнадзора оценили качество приёма в отечественные вузы, в том числе в Татарстане. Об этом сообщает «Реальное время».
Названы лучшие вузы Татарстана по итогам приёмной кампании 2019 года
  • РИА Новости

По результатам среднего балла ЕГЭ зачисленных на платные места в 2019 году в республике лидируют Казанский государственный медицинский университет, Казанский федеральный университет и Казанский инновационный университет.

Всего в списке 12 образовательных учреждений.

Ранее ректор МГТУ имени Баумана Анатолий Александров в беседе с Nation News оценил попадание 25 вузов России в рейтинг лучших в мире по версии британской компании Quacquarelli Symonds.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить