Эксперт прокомментировал ситуацию с использованием гаджетов для шпионажа

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Эксперт в области информационной безопасности Андрей Масалович в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал ситуацию с использованием гаджетов для шпионажа.
Эксперт прокомментировал ситуацию с использованием гаджетов для шпионажа
  • Pixabay

«С помощью программного обеспечения можно ограничить шпионские возможности любого устройства, просто фильтруя его исходящий трафик. То есть даже если он шпионит, то не сможет передать данные», — заявил он.

Как отметил эксперт, глобально решить проблему позволит комплекс мероприятий, одно из которых — выпуск собственного «железа».

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в беседе с Nation News заявил о необходимости создания условий для развития российских IT-компаний.

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