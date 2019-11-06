Эксперт прокомментировал ситуацию с использованием гаджетов для шпионажа

Эксперт в области информационной безопасности Андрей Масалович в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал ситуацию с использованием гаджетов для шпионажа.

«С помощью программного обеспечения можно ограничить шпионские возможности любого устройства, просто фильтруя его исходящий трафик. То есть даже если он шпионит, то не сможет передать данные», — заявил он.

Как отметил эксперт, глобально решить проблему позволит комплекс мероприятий, одно из которых — выпуск собственного «железа».

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в беседе с Nation News заявил о необходимости создания условий для развития российских IT-компаний.