В Госдуме оценили идею налогового вычета на фитнес-услуги в России

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенёв в беседе с НСН прокомментировал возможное появление налогового вычета на фитнес-услуги в России.

«Это хорошо укладывается в задачи, которые поставил президент: по увеличению и повышению качества жизни граждан», — заявил он.

Как пояснил депутат, в законопроекте речь идёт о компенсации затрат именно частных лиц, потративших свои личные доходы на оплату спортивных, фитнес-услуг.

По словам Гутенёва, это будет открытый диалог с общественными структурами, экспертами, чтобы документ обрёл более совершенную форму ко второму-третьему чтению.

«Нужно смотреть на те затраты, которые несут россияне для поддержания качества жизни. Сюда не только здоровье относится, но и оно прежде всего. Это и образование, и формирование подрастающего поколения», — добавил он.

Ранее Гутенёв в беседе с газетой «Известия» сообщил, что в России уже летом 2020 года может появиться налоговый вычет на фитнес-услуги.