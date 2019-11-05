Состоялся запуск проекта «Москваполис» для школьников и студентов
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Принять в нём участие могут школьники и студенты колледжей.
Чтобы присоединиться к первому этапу, необходимо до 18 ноября оставить заявку с описанием будущего продукта на сайте проекта. В частности, речь идёт о проектах мобильных приложений, игр, компьютерных программ, гаджетов.
Авторов пяти наиболее интересных работ пригласят на презентацию «Москваполиса», которая состоится 23 ноября в павильоне «Россия — моя история» на ВДНХ. Участники смогут обсудить свои идеи с экспертами, передаёт портал мэра и правительства.
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