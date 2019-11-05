Эксперт рассказал об отличиях порошкового алкоголя от настоящего

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Руководитель школы сомелье Эркин Тузмухамедов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал об отличиях порошкового алкоголя от настоящего.
Эксперт рассказал об отличиях порошкового алкоголя от настоящего
  • Pixabay

«У настоящего вина достаточно густые «ножки», которые стекают по стенкам бокала, гармоничный цвет. Старое имеет более коричневатые оттенки», — заявил он.

Как отметил эксперт, у порошкового будут видны небольшие вкрапления, оно похоже на разведённую марганцовку.

По его словам, это суррогат, сделанный фактически из остатков виноградного материала с сахаром и спиртом.

Ранее, как сообщал Nation News, Роскачество дало рекомендации по выбору розового вина.

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