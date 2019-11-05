В Росреестре рассказали о мерах защиты от мошенничества в сфере недвижимости

В столичном управлении Росреестра рассказали о мерах защиты от мошенничества в сфере недвижимости, сообщает сайт «Москва 24».

Сотрудники ведомства анализируют все представленные документы, чтобы защитить имущественные права граждан. Если у регистратора возникают сомнения, то он направляет запрос о предоставлении дополнительных сведений или принимает решение об отказе. Во втором случае материалы передают в полицию для проведения проверки.

Кроме того, в Росреестр можно обратиться с заявлением о невозможности регистрации перехода недвижимости без личного участия владельца. Такую запись вносят в Единый государственный реестр недвижимости.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте завели дело о мошенничестве застройщика.