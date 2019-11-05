В Москве представили новый информационный сервис о реновации

Информационный сервис для москвичей, переезжающих в новое жильё по программе реновации, представлен в столице.

Соответствующий раздел заработал на портале мэра Москвы. С его помощью можно получить ответы на любые вопросы, связанные с получением жилья в рамках программы.

«При этом онлайн-руководство охватывает все этапы переезда — от получения письма с предложением новой квартиры до регистрации на новом месте жительства», — заявили «Известиям» в пресс-службе департамента информационных технологий.

В сервисе доступны 24 персональных сценария со ссылками на сайты необходимых организаций, а также на онлайн-инструкции и сервисы портала.

В апреле НСН сообщала, что на юге Москвы будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс по программе реновации.