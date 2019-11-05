Эксперт прокомментировала возможное появление налогового вычета на фитнес-услуги в России

Специалист управления проектами по продажам и маркетингу в сфере услуг Инна Емельянова в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировала возможное появление налогового вычета на фитнес-услуги в России.

«Станут ли люди больше посещать фитнес-центры, будет зависеть от экономической ситуации в стране», — заявила она.

По её словам, можно предположить, что в какой-то степени вырастет число клиентов, но не факт, что это покроет последствия от повышения цен на клубные карты.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенёв в беседе с газетой «Известия» сообщил, что в России уже летом 2020 года может появиться налоговый вычет на фитнес-услуги.