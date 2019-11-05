СМИ: Средние цены на номера в отелях России снизились на 19,5% с начала года

Средняя цена на номера в отелях России снизилась за январь — сентябрь 2019 года на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го и составила 5,6 тыс. рублей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитический центр консалтинговой компании Cushman & Wakefield.

Больше всего подешевело проживание в самых популярных среди туристов городах. Например, по данным консалтинговой компании JLL, в Москве цены снизились на 55% — до 7,1 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — на 17%, до 9,3 тыс., в Сочи — на 19%, до 7,5 тыс.

В 2018 году у отельеров была возможность увеличивать стоимость своих услуг благодаря чемпионату мира по футболу. Как заявила руководитель департамента гостиничного бизнеса JLL Татьяна Веллер, в 2019-м гостиницам пришлось снизить цены.

Заместитель управляющего директора центра развития недвижимости Becar Asset Management Дарья Канева отметила, что на ценообразование оказала влияние и возросшая конкуренция среди отелей.

Ранее ФАН сообщало, что названы российские города с самыми дешёвыми отелями.