В Москве рассказали о необычных местах для заключения браков

В столичном управлении ЗАГС рассказали, что регистрация браков в необычных местах пользуется у жителей столицы широкой популярностью.

«Мы стараемся предложить нашим молодожёнам большой выбор интересных мест для церемонии. Недавно, например, у пар появилась возможность зарегистрировать брак на новой площадке с видом на Кремль и Красную площадь», — рассказала начальник управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова.

Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, такие площадки работают в городе уже шесть месяцев.

За это время в необычных местах столицы поженились более 5 тыс. пар, передают «Известия.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве открылись две новые площадки для регистрации браков.