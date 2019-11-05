В Москве рассказали о необычных местах для заключения браков

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В столичном управлении ЗАГС рассказали, что регистрация браков в необычных местах пользуется у жителей столицы широкой популярностью.
В Москве рассказали о необычных местах для заключения браков
  • РИА Новости

«Мы стараемся предложить нашим молодожёнам большой выбор интересных мест для церемонии. Недавно, например, у пар появилась возможность зарегистрировать брак на новой площадке с видом на Кремль и Красную площадь», — рассказала начальник управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова.

Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, такие площадки работают в городе уже шесть месяцев. 

За это время в необычных местах столицы поженились более 5 тыс. пар, передают «Известия.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве открылись две новые площадки для регистрации браков.

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