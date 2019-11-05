У берегов Камчатки объявлено штормовое предупреждение

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У берегов Камчатки в акватории Берингова моря объявлено штормовое предупреждение. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МЧС по Камчатскому краю.

Согласно данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, «в первой половине ночи 6 ноября 2019 года в акваториях Берингова моря и Тихого океана, а также в прибрежной зоне Алеутского муниципального района ожидается опасное волнение высотой 8-9 метров».

Начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому краю Константин Павлов отметил, что «опасное волнение моря представляет угрозу только для судов с низким классом, которые в момент прохождения данного опасного явления находятся в море и не укрыты в бухтах».

Ранее «Невские новости» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону предавали, что спасатели предупредили об ухудшении погоды в Карелии 5 ноября.

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