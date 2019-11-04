Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
- РИА Новости
«На 78-м км автодороги Светлоград — Благодарный — Будённовск произошло попутное столкновение грузопассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля», — цитирует РИА Новости сообщение управления ГИБДД по региону.
По имеющимся данным, водитель легкового автомобиля пытался совершить разворот.
Уточняется, что в результате инцидента пострадали семь пассажиров и водитель микроавтобуса, они были госпитализированы.
26 октября в Изобильненском округе Ставрополья при столкновении двух автомобилей погиб один человек, ещё пять получили ранения.
1 сентября в Ставропольском крае в результате столкновения грузового автомобиля и микроавтобуса на трассе «Кавказ» пять человек были госпитализированы.