Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье

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В результате столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем в Ставропольском крае пострадали восемь человек.
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
  • РИА Новости

«На 78-м км автодороги Светлоград — Благодарный — Будённовск произошло попутное столкновение грузопассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля», — цитирует РИА Новости сообщение управления ГИБДД по региону.

По имеющимся данным, водитель легкового автомобиля пытался совершить разворот.

Уточняется, что в результате инцидента пострадали семь пассажиров и водитель микроавтобуса, они были госпитализированы.

26 октября в Изобильненском округе Ставрополья при столкновении двух автомобилей погиб один человек, ещё пять получили ранения.

1 сентября в Ставропольском крае в результате столкновения грузового автомобиля и микроавтобуса на трассе «Кавказ» пять человек были госпитализированы.

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