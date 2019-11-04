В Москве рассказали о раскрываемости преступлений с помощью видеокамер

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В Москве рассказали о раскрываемости преступлений с помощью распознающих лица видеокамер, сообщает kp.ru.
В Москве рассказали о раскрываемости преступлений с помощью видеокамер
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Программу «Безопасный город» запустили в 2017 году. Это система видеонаблюдения в подъездах, дворах, общественных местах. Число устройств превышает 160 тыс.

Часть камер подключена к специальной программе, способной распознавать лица.

«На сегодня система полностью доказала свою эффективность. Благодаря камерам с функцией распознавания лиц с начала нынешнего года в столице было раскрыто 3249 преступлений», — заявили в столичном ГУ МВД России.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в наземном городском транспорте столицы появятся «умные» видеокамеры.

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