Москва примет участие в туристической выставке в Лондоне

Москва примет участие в международной туристической выставке World Travel Market (WTM) в Лондоне.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу комитета по туризму.

«Главный тренд современных путешествий — это туризм впечатлений, и интересная, динамичная, насыщенная возможностями Москва в полной мере отвечает этому запросу», — сказала глава комитета Екатерина Проничева.

Российская столица представит более 30 проектов, среди которых сети гостиниц, достопримечательности и музеи, транспортные компании и другие объекты.

Ранее, как сообщал телеканал «360», Центральная пригородная пассажирская компания рассказала о самых популярных у туристов направлениях.