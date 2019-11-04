Москва примет участие в туристической выставке в Лондоне

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Москва примет участие в международной туристической выставке World Travel Market (WTM) в Лондоне.
Москва примет участие в туристической выставке в Лондоне
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу комитета по туризму.

«Главный тренд современных путешествий — это туризм впечатлений, и интересная, динамичная, насыщенная возможностями Москва в полной мере отвечает этому запросу», — сказала глава комитета Екатерина Проничева.

Российская столица представит более 30 проектов, среди которых сети гостиниц, достопримечательности и музеи, транспортные компании и другие объекты.

Ранее, как сообщал телеканал «360», Центральная пригородная пассажирская компания рассказала о самых популярных у туристов направлениях.

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