В России подали иск о компенсации морального ущерба на 100 трлн рублей
- РИА Новости
«По исполнительному производству обратился в Первомайский районный суд Оренбургской области с исковым заявлением к ФССП России о компенсации морального вреда в размере 100 трлн рублей», — сообщили ТАСС в ведомстве.
Как подчёркивает агентство, эта сумма превышает пять годовых федеральных бюджетов России.
В службе федеральных приставов не привели подробностей иска.
Уточняется, что 14 октября требования истца были признаны необоснованными, суд отказал в удовлетворении иска.