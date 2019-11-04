В России подали иск о компенсации морального ущерба на 100 трлн рублей

В России подан рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба с требованием 100 трлн рублей. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

«По исполнительному производству обратился в Первомайский районный суд Оренбургской области с исковым заявлением к ФССП России о компенсации морального вреда в размере 100 трлн рублей», — сообщили ТАСС в ведомстве.

Как подчёркивает агентство, эта сумма превышает пять годовых федеральных бюджетов России.

В службе федеральных приставов не привели подробностей иска.

Уточняется, что 14 октября требования истца были признаны необоснованными, суд отказал в удовлетворении иска.