Песков назвал показанный Путиным кулак «чудесной рекомендацией»
- Reuters
Как сообщает РИА Новости, Песков назвал этот жест «чудесно сформулированной рекомендацией».
31 октября директор калининградского парка «Куршская коса» рассказал в ходе неформального общения с Путиным о планах строительства велодорожки длиной 41 км.
В свою очередь, российский лидер переадресовал этот вопрос главе Калининградской области Антону Алиханову. Губернатор отметил, что этот парк является национальным.
Директор парка заявил, что стоимость проекта по строительству велодорожки оценивается в 451 млн рублей, на что Путин в шутку показал ему кулак.
Российский лидер пояснил этот жест тем, что многие просьбы начинаются с одних сумм, а заканчиваются другими.