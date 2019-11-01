Пассажир рассказал о действиях экипажа севшего в Тюмени SSJ-100

Пассажир самолёта SSJ-100, совершившего экстренную посадку в Тюмени из-за отказа двигателя, Андрей Макаров сообщил, что экипаж во время ЧП работал грамотно. По его словам, на борту не было паники.

«Все реагировали спокойно. Очень грамотно стюардессы отработали, при посадке дали все инструкции, командир экипажа давал рекомендации. Командир сказал, что мы вырабатываем топливо и возвращаемся в Рощино. Языков пламени мы не видели», — приводит его слова ТАСС.

Он также заявил, что во время взлёта пассажиры самолёта почувствовали пять-шесть толчков. По его мнению, SSJ-100 пытался набрать высоту и в этот же момент тормозил.

Ранее стало известно, что SSJ-100 совершил благополучную посадку в тюменском аэропорту.

Позднее выяснилось, что причиной отказа двигателя у SSJ-100 стало попадание птицы.