Пассажир рассказал о действиях экипажа севшего в Тюмени SSJ-100
- РИА Новости
«Все реагировали спокойно. Очень грамотно стюардессы отработали, при посадке дали все инструкции, командир экипажа давал рекомендации. Командир сказал, что мы вырабатываем топливо и возвращаемся в Рощино. Языков пламени мы не видели», — приводит его слова ТАСС.
Он также заявил, что во время взлёта пассажиры самолёта почувствовали пять-шесть толчков. По его мнению, SSJ-100 пытался набрать высоту и в этот же момент тормозил.
Ранее стало известно, что SSJ-100 совершил благополучную посадку в тюменском аэропорту.
Позднее выяснилось, что причиной отказа двигателя у SSJ-100 стало попадание птицы.