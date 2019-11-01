Пассажир рассказал о действиях экипажа севшего в Тюмени SSJ-100

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Пассажир самолёта SSJ-100, совершившего экстренную посадку в Тюмени из-за отказа двигателя, Андрей Макаров сообщил, что экипаж во время ЧП работал грамотно. По его словам, на борту не было паники.
Пассажир рассказал о действиях экипажа севшего в Тюмени SSJ-100
  • РИА Новости

«Все реагировали спокойно. Очень грамотно стюардессы отработали, при посадке дали все инструкции, командир экипажа давал рекомендации. Командир сказал, что мы вырабатываем топливо и возвращаемся в Рощино. Языков пламени мы не видели», — приводит его слова ТАСС.

Он также заявил, что во время взлёта пассажиры самолёта почувствовали пять-шесть толчков. По его мнению, SSJ-100 пытался набрать высоту и в этот же момент тормозил.

Ранее стало известно, что SSJ-100 совершил благополучную посадку в тюменском аэропорту.

Позднее выяснилось, что причиной отказа двигателя у SSJ-100 стало попадание птицы.

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