Эксперт оценил возможное введение штрафа в случае превышения скорости на 10—20 км/ч

Председатель правления Ассоциации автомотошкол Москвы Александр Подгорский в беседе с НСН оценил возможное введение штрафа в случае превышения скорости на 10—20 км/ч.

«Наказывать свыше 10 км/ч? Я считаю, нужно прорабатывать статистику. Учитывать покрытие дорог, устанавливать соответствующие знаки на дорогах», — заявил он.

По его словам, много ДТП случается из-за неудовлетворительного состояния дорожного покрытия.

Как отметил Подгорский, если дороги в порядке, то можно и до 5 км/ч снизить допустимый порог.

Ранее вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов в беседе с Nation News оценил заявление заместителя начальника ГИБДД России Владимира Кузина о том, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.