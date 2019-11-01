Собянин заявил, что сроки строительства больниц и поликлиник будут сокращены

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сроки строительства больниц и поликлиник можно будет сократить в 1,5 раза.
Собянин заявил, что сроки строительства больниц и поликлиник будут сокращены
  • РИА Новости

«Сроки строительства и капремонта больниц, поликлиник можно будет сократить раза в полтора. При огромных масштабах задач нацпроектов это чрезвычайно важно», — отметил он.

Как пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на официальный портал мэра города, власти столицы решили разрешить заказывать объекты «под ключ», чтобы ускорить строительство и модернизировать объекты, вошедшие в нацпроекты.

Ранее руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун в беседе с НСН рассказал, что в проекте бюджета столицы на 2020 год предусмотрено увеличение расходов на здравоохранение на 30%.

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