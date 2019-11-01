В Иванове задержали группу лиц, подозреваемых в телефонном мошенничестве

В Иванове задержаны девять человек, которые подозреваются в телефонном мошенничестве и краже денег с банковских карт в разных регионах страны.

Как сообщила «Известиям» официальный представитель МВД России Ирина Волк, среди задержанных — семь женщин и двое мужчин в возрасте от 18 до 30 лет.

Мошенники звонили жертвам, представлялись сотрудниками банка и сообщали о подозрительных транзакциях на счетах, затем выясняли персональные данные и списывали средства. Всего группа подозревается в более чем 50 аналогичных эпизодах.

Преступников удалось задержать на съёмной квартире в Иванове. В спецоперации участвовали сотрудники уголовного розыска из Ивановской, Смоленской областей и Удмуртской Республики при поддержке Росгвардии.

При обыске полицейские нашли около 20 мобильных телефонов, свыше 200 сим-карт и несколько банковских карт.

Один из фигурантов дела заключён под стражу, остальным назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее коммерческий директор компании по информационной безопасности «Инфосекьюрити» ГК Softline Александр Дворянский в беседе с сайтом «Аргументы и факты» рассказал о мошеннических звонках клиентам банков.