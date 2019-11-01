Власти Ялты заявили о планах улучшить транспортную ситуацию в городе

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Первый заместитель главы администрации Ялты Иван Имгрунт пообещал улучшить транспортную ситуацию в городе к следующему курортному сезону.
Власти Ялты заявили о планах улучшить транспортную ситуацию в городе
  • РИА Новости

«Уже к следующему курортному сезону ситуация должна измениться к лучшему по целому ряду направлений», — подчеркнул Иван Имгрунт в беседе с агентством «Крыминформ».

По его мнению, решить вопрос о количестве и месте размещения парковок, пешеходных переходов, светофоров, дорожных знаков, пешеходных улиц и велодорожек можно уже в ближайшее время. При этом перспективу развития города, в том числе дорожной сети, необходимо рассматривать минимум на 25 лет вперёд.

Он также отметил, что необходимо вынести некоторые госучреждения и рынки за пределы исторического центра города, чтобы освободить его от избыточного транспорта и тем самым способствовать развитию окраин.

Ранее kp.ru сообщал, что в городах Крыма ввели единую транспортную карту.

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