В проекте «Мой парк» приняли участие более 20 тысяч жителей Москвы

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В столице завершён краудсорсинг-проект «Мой парк», в котором приняли участие более 20 тыс. жителей Москвы, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра столицы.
В проекте «Мой парк» приняли участие более 20 тысяч жителей Москвы
  • ©mos.ru

Жители столицы предложили 2144 идеи по улучшению городских парков, а также проголосовали за самые лучшие предложения. Из них планируется реализовать почти 350 инициатив.

В рамках проекта москвичи предложили проводить в парках квесты и ежегодную ярмарку бесплатных вещей, устраивать экологические забеги, устанавливать урны с пакетами для выгула животных, наносить QR-коды на растения и создавать библиотечные пространства. Также горожане проголосовали за разработку волнообразных пешеходных маршрутов вдоль набережной и создание школы волонтёров для организации в парках различных мероприятий.

В финальном этапе будет составлен список самых интересных предложений. Идеи, получившие наибольшую поддержку среди участников, будут реализованы.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столичных парках пройдут мероприятия для детей и подростков.

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