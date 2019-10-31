СК возбудил дело после проверки сообщений об аварийном доме в Перми

СУ СК по Пермскому краю возбудило уголовное дело по результатам проверки сообщений об аварийном доме в Кировском районе Перми.

Как сообщает URA.RU со ссылкой на ведомство, уголовное дело возбуждено по статье «Халатность» (ч. 1, ст. 293 УК России).

Ход расследования ранее взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«В рамках производственных действий администрация Кировского района предоставит все необходимые документы по дому и информацию по управляющей компании, обслуживающей дом», — заявила руководитель пресс-службы мэрии Перми Наталья Шушпанова.

Ранее kp.ru сообщал, что Пермский край направит более 5 млрд рублей на расселение аварийного жилья.