Финал премии World Travel Awards 2020 пройдёт в Москве

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Финал премии в области туризма World Travel Awards 2020 пройдёт в российской столице.
Финал премии World Travel Awards 2020 пройдёт в Москве
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«Уже ни для кого не секрет: наша страна и, конечно, Москва готовы к проведению любого мирового события на высочайшем уровне. Мы приветствуем решение организаторов World Travel Awards и благодарим их за доверие. Это отличная новость и самая лучшая оценка проделанной в последние годы работы», — цитирует «Вечерняя Москва» слова заместителя мэра города Натальи Сергуниной.

В 2018 году «Газета.Ru» сообщала, что Петербург был назван лучшим культурным направлением в мире.

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