В Петербурге прошла панихида по жертвам крушения А321 над Синаем

В Санкт-Петербурге в Троице-Измайловском соборе прошла панихида по жертвам крушения самолёта Airbus A321 над Синайским полуостровом в 2015 году.

«Сегодня мы здесь все вместе помолимся об упокоении душ наших 224 невинно убиенных в небе над Синаем. На сердце боль. Здесь нет слов утешения... Наша с вами важная задача — продолжать любить, помнить и молиться», — приводит РИА Новости слова Сергия Кубышкина, назначенного настоятелем будущего храма в память о жертвах авиакатастрофы.

После панихиды, начавшейся в 7:15, родственники погибших, некоторые из которых принесли с собой фотографии близких, отправились на Серафимовское кладбище.

Там должно пройти возложение цветов и венков к памятнику «Сложенные крылья», установленному на месте захоронения неидентифицированных останков погибших.

Авиакатастрофа произошла 31 октября 2015 года.

В результате взрыва самодельной бомбы на борту самолёта, выполнявшего рейс №9248 из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, погибли 224 человека, включая семь членов экипажа.