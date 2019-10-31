В Оренбургской области прошли антитеррористические учения

Короткая ссылка
Антитеррористические учения «Экран–Кувандык–2019» прошли в Оренбургской области с 28 по 29 октября.
В Оренбургской области прошли антитеррористические учения
  • © РИА Новости

Как сообщает RIA56, совместная тренировка специальных и оперативных служб Оренбургской области была максимально приближена к реальным событиям.

В ходе учебной операции спецподразделениям удалось обезвредить «преступников», захвативших здание филиала Медногорского индустриального колледжа в Кувандыке.

Руководство оперативного штаба в Оренбургской области положительно оценило уровень взаимодействия силовых ведомств и органов местной власти при отработке сценария учений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить