В Оренбургской области прошли антитеррористические учения
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Как сообщает RIA56, совместная тренировка специальных и оперативных служб Оренбургской области была максимально приближена к реальным событиям.
В ходе учебной операции спецподразделениям удалось обезвредить «преступников», захвативших здание филиала Медногорского индустриального колледжа в Кувандыке.
Руководство оперативного штаба в Оренбургской области положительно оценило уровень взаимодействия силовых ведомств и органов местной власти при отработке сценария учений.