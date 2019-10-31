В Оренбургской области прошли антитеррористические учения

Антитеррористические учения «Экран–Кувандык–2019» прошли в Оренбургской области с 28 по 29 октября.

Как сообщает RIA56, совместная тренировка специальных и оперативных служб Оренбургской области была максимально приближена к реальным событиям.

В ходе учебной операции спецподразделениям удалось обезвредить «преступников», захвативших здание филиала Медногорского индустриального колледжа в Кувандыке.

Руководство оперативного штаба в Оренбургской области положительно оценило уровень взаимодействия силовых ведомств и органов местной власти при отработке сценария учений.