В крымском Минздраве подтвердили гибель сотрудника в ДТП под Москвой

Директор ГБУ «Крымский медицинский информационно-аналитический центр» Иван Сагайдак погиб в автомобильной аварии в Московской области.

«То, что погиб наш сотрудник, это правда. Обстоятельства аварии комментировать не могу, это дело правоохранительных органов», — приводит Интерфакс слова замминистра здравоохранения Крыма Николая Деркача.

Отмечается, что ещё двое сотрудников крымского Минздрава, попавших в ДТП, «тяжёлых травм не получили».

Накануне сообщалось, что в результате дорожно-транспортного происшествия в Шаховском районе Московской области погибли пять человек.