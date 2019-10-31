В крымском Минздраве подтвердили гибель сотрудника в ДТП под Москвой

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Директор ГБУ «Крымский медицинский информационно-аналитический центр» Иван Сагайдак погиб в автомобильной аварии в Московской области.
В крымском Минздраве подтвердили гибель сотрудника в ДТП под Москвой
  • РИА Новости

«То, что погиб наш сотрудник, это правда. Обстоятельства аварии комментировать не могу, это дело правоохранительных органов», — приводит Интерфакс слова замминистра здравоохранения Крыма Николая Деркача.

Отмечается, что ещё двое сотрудников крымского Минздрава, попавших в ДТП, «тяжёлых травм не получили».

Накануне сообщалось, что в результате дорожно-транспортного происшествия в Шаховском районе Московской области погибли пять человек.

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