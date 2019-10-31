В крымском Минздраве подтвердили гибель сотрудника в ДТП под Москвой
- РИА Новости
«То, что погиб наш сотрудник, это правда. Обстоятельства аварии комментировать не могу, это дело правоохранительных органов», — приводит Интерфакс слова замминистра здравоохранения Крыма Николая Деркача.
Отмечается, что ещё двое сотрудников крымского Минздрава, попавших в ДТП, «тяжёлых травм не получили».
Накануне сообщалось, что в результате дорожно-транспортного происшествия в Шаховском районе Московской области погибли пять человек.