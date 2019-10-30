Песков рассказал, когда может состояться послание Путина Федеральному собранию

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Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, когда может состояться послание главы государства Федеральному собранию.
Песков рассказал, когда может состояться послание Путина Федеральному собранию
  • РИА Новости

«Оно не обязательно должно быть в этом году, может быть и в начале следующего. Пока сроки не определены», — приводит РИА Новости его слова.

В 2019 году Путин выступал с посланием Федеральному собранию 20 февраля. В ежегодном обращении глава государства обозначил основные направления внутренней и внешней политики России.

В 2019 году послание палатам парламента стало юбилейным. Традиция таких выступлений была заложена Борисом Ельциным 24 февраля 1994 года. 

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