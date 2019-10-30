Эксперт рассказала о фандоматах для сбора использованного пластика в России

Руководитель отдела по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям Unilever в России Ирина Антюшина в беседе с НСН рассказала о фандоматах для сбора использованного пластика на переработку.

«Мы собираем через фандоматы в сетях «Магнит», «Перекрёсток» и «Карусель» пластик, который уже был в употреблении, и как раз там мы указываем на цифровых экранах этих фандоматов, какие виды пластика нам потенциально подходят», — заявила она.

По её словам, потребители получают скидку в размере 10% за каждую сданную бутылку.

Как отметила Антюшина, в перспективе прорабатывается несколько механизмов поощрения, например передача определённой суммы на благотворительность.

«Я думаю, что если расширить этот некий механизм поощрения, то, возможно, в будущем это подстегнёт потребителей сдавать бутылки чаще», — добавила она.

Ранее директор по продажам глобальным клиентам ОП «Европласт» Александр Мельников в беседе с Nation News прокомментировал договор стран G20 о борьбе с пластиком в Мировом океане.