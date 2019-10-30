В Крыму ликвидировали сеть подпольных казино

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в 11 районах Крыма сеть подпольных казино, которые работали под видом букмекерских контор и принесли владельцам доход в размере более 1 млрд рублей.

Об этом говорится в сообщениях МВД России и Следственного комитета.

«В игровых залах, жилых и офисных помещениях обнаружено свыше 340 единиц оборудования, среди которого — компьютеры со специальным программным обеспечением, а также игровые терминалы», — цитирует РИА Новости официального представителя МВД России Ирину Волк.

По данным СК, на территории 11 районов действовали в открытом доступе 14 залов, в которых под видом спортивных ставок предоставлялись услуги азартных игр.

В феврале 2019 года в Крыму возбудили дело по факту организации подпольного казино.