В Свердловской области проверяют сообщения о конфликте в поликлинике
- РИА Новости
По имеющимся данным, инцидент произошёл в Серове 18 октября.
«В дежурную часть ОВД за помощью обратилась женщина, которая рассказала, что была избита в больнице. Проверку поручено провести службе участковых. По результатам представители МВД примут процессуальное решение», — заявил начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых.
В областном Минздраве рассказали, что «жалобы от женщины не было, если она поступит, то рассмотрят».
Ранее «Невские новости» сообщали, что в Новгородской области организовали проверку по факту смерти пациента больницы.