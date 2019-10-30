В Свердловской области проверяют сообщения о конфликте в поликлинике

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В Свердловской области проверяют информацию о конфликте в поликлинике, сообщает URA.RU.
В Свердловской области проверяют сообщения о конфликте в поликлинике
  • РИА Новости

По имеющимся данным, инцидент произошёл в Серове 18 октября.

«В дежурную часть ОВД за помощью обратилась женщина, которая рассказала, что была избита в больнице. Проверку поручено провести службе участковых. По результатам представители МВД примут процессуальное решение», — заявил начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых.

В областном Минздраве рассказали, что «жалобы от женщины не было, если она поступит, то рассмотрят».

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Новгородской области организовали проверку по факту смерти пациента больницы.

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