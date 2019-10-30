В Улан-Удэ внедорожник столкнулся с БТР

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На трассе в Улан-Удэ внедорожник при объезде патрульного автомобиля военной автоинспекции врезался в БТР, который ехал в составе колонны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Росгвардии по Бурятии.
В Улан-Удэ внедорожник столкнулся с БТР
  • © РИА Новости

Отмечается, что инцидент произошёл в среду, 30 октября.

«На трассе Улан-Удэ водитель автомобиля Nissan Patrol совершил объезд патрульного автомобиля военной автомобильной инспекции, сопровождавшего организованную колонну, и допустил столкновение с БТР, следующим в составе колонны», — заявили в Росгвардии.

Сообщается, что никто не пострадал. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.

Ранее «Крыминформ» передавал, что в результате ДТП в Крыму пострадали шесть человек.

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