В Улан-Удэ внедорожник столкнулся с БТР

На трассе в Улан-Удэ внедорожник при объезде патрульного автомобиля военной автоинспекции врезался в БТР, который ехал в составе колонны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Росгвардии по Бурятии.

© РИА Новости

Отмечается, что инцидент произошёл в среду, 30 октября. «На трассе Улан-Удэ водитель автомобиля Nissan Patrol совершил объезд патрульного автомобиля военной автомобильной инспекции, сопровождавшего организованную колонну, и допустил столкновение с БТР, следующим в составе колонны», — заявили в Росгвардии. Сообщается, что никто не пострадал. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Ранее «Крыминформ» передавал, что в результате ДТП в Крыму пострадали шесть человек.