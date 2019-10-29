Генпрокуратура рассказала о ситуации в сфере переселения из аварийного жилья в Астраханской области

В Астраханской области под контролем управления Генеральной прокуратуры России в Южном федеральном округе проводятся мероприятия по восстановлению законности в сфере переселения из аварийного жилья.

Региональное правительство совместно с прокуратурой сформировало реестр, включающий более 1,6 тыс. проблемных квартирных домов, которым требуется расселение либо капитальный ремонт. Организовано их техническое обследование.

В результате мер по выявлению нарушений правоохранительные органы завели 48 уголовных дел. Уголовное преследование коснулось 31 лица, в том числе 16 должностных лиц из числа руководителей и сотрудников органов госвласти и местного самоуправления. К настоящему моменту 11 человек признаны виновными, им назначено наказание.

29 октября в Астрахани под председательством заместителя генерального прокурора России Андрея Кикотя прошло межведомственное совещание, в котором приняли участие губернатор Игорь Бабушкин, начальник управления Генпрокуратуры в ЮВО Константин Сомов, прокуроры субъектов ЮФО, должностные лица региональной администрации и главы ряда муниципальных образований.

Они обсудили результаты деятельности, начатой в апреле 2019 года, а также рассмотрели ситуацию в отдельных муниципальных образованиях.

По итогам встречи выработаны дополнительные меры по разрешению вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Московской области назвали лидеров по расселению аварийного жилья по итогам трёх кварталов 2019 года.