Суд взыскал с Грудинина более 1 млрд рублей

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Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров подмосковного совхоза имени Ленина к его директору Павлу Грудинину и взыскал с него более 1 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Суд взыскал с Грудинина более 1 млрд рублей
  • РИА Новости

«Взыскать с Грудинина в пользу истцов 1 млрд 66 млн 219 тыс. рублей», — огласил решение судья.

Кроме того, с него взыскана госпошлина в размере 104 тыс. рублей.

Акционеры совхоза требовали около 1,1 млрд рублей реального ущерба и 1 млрд рублей упущенной выгоды.

По их мнению, ущерб был причинён внесением в уставный капитал ООО «ТТ Девелопмент» в 2008 году двух земельных участков совхоза рыночной стоимостью около 1,1 млрд рублей для оплаты доли в 48% в предприятии номинальной стоимостью 29 млн рублей.

В 2018 году арбитражные суды трёх инстанций и ВС признали сделку незаконной.

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