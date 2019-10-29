На территории строящегося дома в Волгоградской области нашли боеприпасы времён войны

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На территории строящегося частного дома в Волгоградской области нашли два боеприпаса времён Великой Отечественной войны, сообщает Novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
На территории строящегося дома в Волгоградской области нашли боеприпасы времён войны
  • © пресс-служба ЮВО

Предметы обнаружили рабочие во время проведения земельных работ в городе Дубовке.

На место приехали сапёры волгоградской мотострелковой бригады. Они установили, что это артиллерийские снаряды калибра 76 мм. Боеприпасы были вывезены на полигон и ликвидированы.

Всего с начала года в регионе обезвредили более 2,5 тыс. боеприпасов.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обезвредили 11 боеприпасов времён войны.

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