На территории строящегося дома в Волгоградской области нашли боеприпасы времён войны
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Предметы обнаружили рабочие во время проведения земельных работ в городе Дубовке.
На место приехали сапёры волгоградской мотострелковой бригады. Они установили, что это артиллерийские снаряды калибра 76 мм. Боеприпасы были вывезены на полигон и ликвидированы.
Всего с начала года в регионе обезвредили более 2,5 тыс. боеприпасов.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обезвредили 11 боеприпасов времён войны.