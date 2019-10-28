Двухэтажные поезда «Аэроэкспресс» за 2 года перевезли 12,6 млн человек

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Число пассажиров, которые воспользовались двухэтажными аэроэкспрессами до аэропортов Внуково и Домодедово, достигло 12,6 млн за два года, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу компании «Аэроэкспресс».
Двухэтажные поезда «Аэроэкспресс» за 2 года перевезли 12,6 млн человек
  • © пресс-служба ООО «Аэроэкспресс»

«Два года назад компания запустила первый двухэтажный «Аэроэкспресс» производства швейцарской компании Stadler по маршруту Киевский вокзал — аэропорт Внуково. Сегодня эти современные поезда эксплуатируются на Внуковском и Домодедовском направлениях. За время с момента запуска двухэтажные поезда перевезли 12,6 млн пассажиров», — отметили в пресс-службе.

Причём уточняется, что во Внуково на данных поездах отправились свыше 4,5 млн человек, а в Домодедово — более 8 млн.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что с 15 октября в Москве запустят экспресс-автобусы от Ховрина до аэропорта Шереметьево.

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