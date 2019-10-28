Медведев подписал ряд поручений по стимулированию экономики России

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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о подписании ряда поручений, которые направлены на стимулирование экономического роста в России.
Медведев подписал ряд поручений по стимулированию экономики России
  • РИА Новости

Медведев в ходе встречи с вице-премьерами отметил, что темпы экономического роста России «недостаточно высоки».

«Во всяком случае мы их таковыми считаем, вопрос, конечно, в том, с чем соизмерять, но в III квартале некоторое улучшение в динамике есть», — цитирует РИА Новости Медведева.

Он отметил необходимость укреплять процессы, способствующие росту российской экономики.

Медведев сообщил, что подписал ряд поручений, содержащие меры, которые направлены на улучшение делового климата, на повышение конкурентоспособности, эффективности работы с внутренними финансовыми резервами и контрольно-надзорной деятельности.

Ранее в Росстате заявили, что реальные доходы россиян в III квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении.

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